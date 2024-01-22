Незаслуженно исключенный из рациона продукт оказался не таким вредным

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Правильное питание – залог хорошего здоровья, и трудно преувеличить его значение. Ведь грамотно составленный рацион снабжает организм витаминами, микроэлементами и другими веществами, необходимыми для нормальной жизни. Однако в погоне за здоровьем люди часто делают ошибки. Одна из них – исключение из рациона сахара.
Профессор Фрэнк Ли считает, что для получения организмом энергии без углеводов не обойтись. По его мнению, нельзя огульно зачислять все сахара в список вредных, просто надо минимизировать употребление сахара в продуктах, которые мы приобретаем уже готовыми.
Традиционная ошибка поклонников ЗОЖ, которую они транслируют другим, это то, что сахар надо и можно заменять медом, фруктами или кленовым сиропом. Безусловно, считает профессор, они полезны и содержат массу нужных веществ, но переборщить можно и с ними – последствия будут такими же, как при переедании обычного сахара.
Доктор Ли назвал единственными относительно здоровыми представителями сладостей фрукты, поскольку их потребление не приводит к сильному и быстрому росту количества глюкозы в крови.
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