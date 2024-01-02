Этого вы не знали о сухофруктах: ценные свойства кураги

Этого вы не знали о сухофруктах: ценные свойства кураги
Фото: unsplash.com
Отличный перекус, прекрасное сырье для компота и вкусная начинка в пирог - у кураги масса применений

Здоровый образ жизни в хорошем смысле слова входит в моду. Люди начинают употреблять больше фруктов и овощей, а многие даже зимой заботятся о достаточном потреблении витаминов. Курага – очень полезный диетический продукт, в котором содержится немало питательных веществ. Ее можно использовать как перекус или добавить в выпечку и даже в мясное блюдо. Чем полезна курага, рассказывают врачи.

Опытные потребители и поклонники сухофруктов категорически не советуют приобретать в супермаркетах и на рынках карамелизированные манго или бананы, поскольку это не сухофрукты, а практически те же конфеты. Лучше приобрести классические инжир, изюм, финики или курагу. Последняя, сообщают медики, богата полезным для сердечно-сосудистой системы калием, а также каротином, никотиновой и аскорбиновой кислотой и витаминами группы В.

Благодаря калию курага – идеальный перекус для страдающих болезнями сердца людей, поскольку он помогает улучшить работу сердца, повышает гемоглобин и регулирует кровяное давление.

Кроме того, этот солнечно-желтый и умеренно сладкий сухофрукт очень полезен в рационе будущих матерей, поскольку прекрасно справляется с укреплением иммунитета и придает сил беременным женщинам.

Ранее мы писали, какими полезными свойствами обладает гранат.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Более циничного существа не видел": Кушанашвили высказался о поступке Ивлеевой

Блогерша прекрасно знала, что делает, уверен Отар

Киркорова и Лолиту лишили последнего заработка: зря надеялись

Еще недавно Филипп рассказывал, что все равно будет участвовать в новогоднем шоу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей