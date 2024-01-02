Этого вы не знали о сухофруктах: ценные свойства кураги

Отличный перекус, прекрасное сырье для компота и вкусная начинка в пирог - у кураги масса применений

Здоровый образ жизни в хорошем смысле слова входит в моду. Люди начинают употреблять больше фруктов и овощей, а многие даже зимой заботятся о достаточном потреблении витаминов. Курага – очень полезный диетический продукт, в котором содержится немало питательных веществ. Ее можно использовать как перекус или добавить в выпечку и даже в мясное блюдо. Чем полезна курага, рассказывают врачи.

Опытные потребители и поклонники сухофруктов категорически не советуют приобретать в супермаркетах и на рынках карамелизированные манго или бананы, поскольку это не сухофрукты, а практически те же конфеты. Лучше приобрести классические инжир, изюм, финики или курагу. Последняя, сообщают медики, богата полезным для сердечно-сосудистой системы калием, а также каротином, никотиновой и аскорбиновой кислотой и витаминами группы В.

Благодаря калию курага – идеальный перекус для страдающих болезнями сердца людей, поскольку он помогает улучшить работу сердца, повышает гемоглобин и регулирует кровяное давление.

Кроме того, этот солнечно-желтый и умеренно сладкий сухофрукт очень полезен в рационе будущих матерей, поскольку прекрасно справляется с укреплением иммунитета и придает сил беременным женщинам.

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