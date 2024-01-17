Эксперты раскрыли секрет, как правильно употреблять фрукты с наибольшей пользой для организма

Желтые ароматные фрукты, обожаемые детьми и взрослыми, реально очень полезны. В бананах полно питательных веществ и польза их для организма несомненна. Особенно если правильно их употреблять, не нарушая запреты, свойственные некоторым заболеваниям.

В бананах много белка, витаминов и углеводов, минералов, полезных для иммунитета, нервной и сердечно-сосудистой систем, метаболизма и здоровья костей и мышц. Немало ученых исследовали пользу и вред этих фруктов, и многие данные утверждают, что банан снижает шанс на сердечные заболевания, инсульт, несколько видов рака, диабет второго типа. А еще они содержат "гормон радости", снижающий уровень депрессии.

Кроме того, каждый банан – это около трех граммов клетчатки, треть из которых приходится на отлично растворяющиеся пищевые волокна. Это способствует умеренному и неторопливому всасыванию углеводов и замедляет скачки глюкозы в крови.

Один недозрелый банан в день: именно такие фрукты полезнее для здоровья диабетиков. По данным американских ученых, исключать из рациона бананы людям с этим заболеванием вовсе не нужно. Просто, как и со всем, надо не перебарщивать дневную дозу (разовая порция – один средний фрукт) и стараться употреблять недозрелые бананы, поскольку в них меньше сахара, но больше клетчатки, представленной неперевариваемым крахмалом и пектином. Подобные недоспелые фрукты – отличные пребиотики, хорошо влияющие на микрофлору ЖКТ.

Пользу витаминов переоценить сложно. Как пишет портал 360 TV, в сезон простуд и вирусов не помешает комплекс витаминов, содержащий C, D и другие нужные микроэлементы. Кроме того, при ОРВИ полезен цинк. Ну и, конечно, лучшей профилактикой станет правильное питание, физическая нагрузка и здоровый образ жизни.

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