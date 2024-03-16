The Telegraph: прием воды может помочь уменьшить "пивной" живот

Раскрыт способ избавиться от "пивного" живота
Фото: unsplash.com
Метод сработает в долгосрочной перспективе

Не секрет, что частое употребление даже слабоалкогольных напитков способно вредить фигуре. Например, сказываться на появлении "пивного" живота. Однако специалисты придумали, что поможет не только снизить риск расширения талии, но и даже уменьшить ее.

По словам доктора Филипа Чанта, который занимается изучением соотношения жира, мышц и костей в организме человека, наличие "пивного" живота может повышать риск развития деменции и болезней сердечно-сосудистой системы. 

Любой алкоголь – довольно калорийный продукт. Но не обязательно полностью от него отказываться, чтобы снизить свой вес и объемы талии. Врач посоветовал ограничить употребление горячительных напитков до шести средних бокалов вина в неделю, а также после каждую выпитую порцию чередовать со стаканом воды.

Медик утверждает, что такой подход поможет справиться с последствиями влияния алкогольных напитков на фигуру в долгосрочной перспективе.

Ранее теледоктор Елена Малышева рассказала, как врачи прочищают себе сосуды.

Источник: The Telegraph
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