Елена Малышева рассказала, как врачи прочищают сосуды

Медики нашли способ эффективной профилактики инфаркта

Все знают, что сосуды – важная часть человеческого организма, однако об их здоровье заботится не каждый. Елена Малышева заявила, что халатное отношение к этому органу может стать причиной множества опасных заболеваний. Именно поэтому, по словам доктора, они нуждаются в регулярном уходе и "прочистке".

Если говорить о сосудах, ведущих к сердцу, то нередко в них образуются бляшки, которые в результате становятся причиной инфаркта. Оставлять такую ситуацию на самотек нельзя ни в коем случае, отметила Малышева. Она заявила, что существуют такие процедуры, как стентирование и шунтирование, которые способны решить проблему.

Не менее опасным считается поражение артерий мозга. Из-за этого может произойти кровоизлияние, а также паралич. Впрочем, и на этот случай есть решение, отметила ведущая передачи "Жить здорово!". Пациентам с такой проблемой устанавливают специальные стенты, которые "продувают" сосуды, словно трубы.

Коллега Малышевой по эфиру кардиолог Герман Гандельман также отметил, что важно заботиться о здоровье почек. Пациенты, страдающие от мочекаменной болезни, могут столкнуться с блокировкой мочеточника. В таком случае медики устанавливают специальную трубку для отведения мочи, которую снимают, когда функция мочеполовой системы восстановится.

Ранее врач Бокерия назвал продукт, который разрушает стенки сосудов.