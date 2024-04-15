Врач Шишонин поделился рецептом эффективной домашней мази от боли в суставах

Средство поможет справиться с ломотой и воспалением

Люди, которым знаком такой неприятный недуг, как боли в суставах, хорошо знают, что без эффективной обезболивающей мази качество жизни может резко упасть. Боль в суставах сковывает движения, жить полной жизнью в таких условиях невозможно. Оказалось, что существует простой рецепт домашней мази, помогающей быстро снять болевой синдром.



Врач Александр Шишонин рассказал, что хорошую, натуральную мазь можно приготовить всего из двух ингредиентов. Для этого понадобится пачка сливочного масла и красный молотый перец. Для начала масло нужно растопить на водяной бане, затем добавить туда три чайные ложки красного молотого перца. Все хорошенько перемешиваем и даем остыть.

После этого средство нужно поместить в холодильную камеру до полного застывания. Затем мазью можно пользоваться. Также доктор подчеркнул, что и в дальнейшем средство нужно будет хранить в холодильнике. Домашняя мазь отлично снимает боль, воспаление и ломоту в суставах. Мазь втирают в очаг боли, оставляют на час, а затем смывают теплой водой.