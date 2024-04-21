Врач Демьяновская рассказала, когда стресс полезен для организма

Чувство тревоги иногда может помочь человеку

Обычно на просторах интернета можно столкнуться с информацией о том, как противостоять стрессам, и какие действия способны помочь в борьбе с этим тяжелым психологическим состоянием. Однако, как утверждает известный врач Екатерина Демьяновская, в некоторых случаях стресс может оказать пользу организму.

Медицинский эксперт обратила внимание на то, что стресс наносит серьезный вред здоровью в том случае, когда имеет затяжной характер. Тогда нужно обязательно принимать меры и бороться с непрекращающейся тревогой. А при кратковременных стрессовых состояниях это может быть даже полезно.

Невролог пояснила, что стресс помогает мобилизовать организм, собрать все силы в кулак для того, чтобы решить возникшую проблему. При кратковременном стрессе начинает лучше работать нервная система. Организм переключается в режим своего рода "мозгового штурма", способен быстрее принимать решения. Такие периодические всплески улучшают мозговую деятельность и благотворно сказываются на здоровье в целом.