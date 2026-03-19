Гагарина заявила, что артисты в России тратят на шоу больше, чем зарабатывают

Полина Гагарина. Фото: соцсети
Певица выдала откровенную правду об изнанке шоу-бизнеса

Полина Гагарина откровенно рассказала, чего на самом деле стоят звездам масштабные шоу. По словам певицы, вопреки расхожему мнению, артисты на таких выступлениях не зарабатывают, а только теряют.

"Зная, как делаются шоу в России, однозначно могу сказать – мы не зарабатываем, мы тратим деньги, здоровье, суставы, связки, вылетают плечи, бедра…" – пожаловалась Гагарина.

Однако артистам, говорит Полина, нужно чинить организм и вновь идти в строй. И игра, кажется, стоит свеч: артисты идут на такие жертвы из любви к своему делу.

"Нам все это дается очень тяжело, но мы делаем это с огромной любовью для того, чтобы удивлять нашего зрителя и вдохновлять. Правда!", – заявила Гагарина.

Ее поддержала Юлия Zivert, которая уже дважды приостанавливала карьеру из-за проблем со здоровьем. Певица, впрочем, философски заметила, что "все, что ни делается, – все к лучшему".

Тему здоровья Гагарина поднимает не впервые. В начале марта она публиковала фото без макияжа и фильтров и признавалась, что всерьез задумывается о круговой подтяжке лица. В интервью Ксении Собчак певица рассказывала, что присматривается к китайскому хирургу, очередь к которому расписана на месяцы вперед.

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник

