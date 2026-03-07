Полина Гагарина показала себя без фильтров: "Начинаю думать о круговой подтяжке"

Полина Гагарина показала себя без фильтров: "Начинаю думать о круговой подтяжке"
Полина Гагарина. Фото: АГН Москва
Певица опубликовала селфи и пришла к выводу о том, что хочет выполнить пластику лица

Полина Гагарина призналась, что всерьез думает о том, чтобы сделать пластику лица: 38-летняя певица теперь желает сходить на круговую подтяжку. 

На такие мысли Полину натолкнули собственные фото. Одним из них она поделилась в личном блоге, показав свою естественную внешность без фильтров и косметики. 

Фото: соцсети

"Сна час, задержка рейса. Начинаю подумывать о круговой подтяжке. Еду снова на работу", – делится певица.

Кстати, в беседе с Ксенией Собчак Полина признавалась, что думает о пластической операции у одного китайского доктора, который невероятно популярен: очередь расписана на месяцы вперед. А на операцию, говорила певица, уходит всего 40 минут.

Ранее певица спровоцировала слухи о романе, появившись на мероприятии с неизвестным мужчиной: тот обнимал исполнительницу  "Солнце мое взгляни на меня" за талию. Правда позднее всплыла: спутником Полины оказался ее концертный директор и давний соратник Константина Меладзе Сергей Сметанин.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
