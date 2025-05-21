Гагарина спровоцировала слухи о новом романе

Гагарина спровоцировала слухи о новом романе
Полина Гагарина. Фото: соцсети
Личная жизнь знаменитости интересует публику

На недавнем светском вечере, организованном в честь выхода нового альбома Леонида Агутина, внимание публики привлекла Полина Гагарина. Певица, которая обычно не афиширует подробности своей личной жизни, появилась на мероприятии в компании неизвестного мужчины.

Как показали кадры, опубликованные прессой, между ними было заметно теплое и непринужденное общение. Мужчина обнимал знаменитую блондинку за талию, они оживленно разговаривали, создавая впечатление наличия очень близких отношений.

На официальной фотосессии девушка позировала одна, но все оставшееся время в зале провела рядом со своим спутником. Их поведение вызвало бурю обсуждений.

Пользователи в соцсетях выдвигают разные версии: одни считают, что это может быть ее новый возлюбленный, другие предполагают, что речь идет о человеке из команды певицы – например, менеджере. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Пока личность мужчины не раскрыта, фанаты продолжают строить догадки. Атмосфера между ними действительно казалась очень близкой и дружеской, что только подогревает интерес к происходящему.

На данный момент Гагарина никак не прокомментировала ситуацию, оставив поле для слухов и обсуждений.

К слову, ранее Гагарина ответила на вопрос, когда пойдет замуж в третий раз.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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