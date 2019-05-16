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Лазарева подставили на "Евровидении"

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Артисту придется на конкурсе нелегко

Выступление Сергея Лазарева во втором полуфинале "Евровидения" может сорваться. Российский певец столкнулся с серьезными проблемами во время подготовки к предстоящему этапу конкурса.

Как стало известно журналистам, на репетиции артиста и его конкурентов сильно подвела техника. Она давала сильные сбои, сообщает "Версия".

Неприятности произошли во время контрольного прогона номера певца. Подсветка и экраны на сцене загорались не не в то время и в запланированном порядке. Наушники не работали, поэтому Сергей и другие конкурсанты не слышали себя, из-за чего многие пели мимо нот.

Исправят ли неполадки, не известно, поэтому выступление российского певца находится на грани срыва, возможно, его перенесут. Просили принять меры и устранить технические проблемы и остальные полуфиналисты.

Второй полуфинал конкурса должен пройти 16 мая. Кроме представителя нашей страны, в нем примут участие артисты из 17 стран. Музыкальные эксперты считают, что на этом этапе выступят более сильные исполнители.

Наставником Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве стал соавтор его песни Филипп Киркоров, напоминает "Царьград"

Накануне стали известны имена десяти конкурсантов, которые вышли в финал. Это были представители десяти стран.

Ранее Лазарев почувствовал сильное недомогание. Ему даже пришлось обратиться за помощью к врачам.

До этого сам певец рассказал, что его могут подставить. Между тем иностранцы пророчили российскому артисту победу на "Евровидении". 

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"Паршивый номер": Лазареву отказали в победе
Представители Сербии и певица Невена Божович. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Представители Исландии, участники группы Hatari. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участник от Франции певец Билал Ассани. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Участница от Армении певица Srbuk. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участник от России певец Сергей Лазарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Победительница конкурса &#34;Евровидение-2018&#34; израильская певица Нета Барзилай. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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