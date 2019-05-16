Лазарева подставили на "Евровидении"

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Выступление Сергея Лазарева во втором полуфинале "Евровидения" может сорваться. Российский певец столкнулся с серьезными проблемами во время подготовки к предстоящему этапу конкурса.
Как стало известно журналистам, на репетиции артиста и его конкурентов сильно подвела техника. Она давала сильные сбои, сообщает "Версия".
Неприятности произошли во время контрольного прогона номера певца. Подсветка и экраны на сцене загорались не не в то время и в запланированном порядке. Наушники не работали, поэтому Сергей и другие конкурсанты не слышали себя, из-за чего многие пели мимо нот.
Исправят ли неполадки, не известно, поэтому выступление российского певца находится на грани срыва, возможно, его перенесут. Просили принять меры и устранить технические проблемы и остальные полуфиналисты.
Второй полуфинал конкурса должен пройти 16 мая. Кроме представителя нашей страны, в нем примут участие артисты из 17 стран. Музыкальные эксперты считают, что на этом этапе выступят более сильные исполнители.
Наставником Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве стал соавтор его песни Филипп Киркоров, напоминает "Царьград".
Накануне стали известны имена десяти конкурсантов, которые вышли в финал. Это были представители десяти стран.
Ранее Лазарев почувствовал сильное недомогание. Ему даже пришлось обратиться за помощью к врачам.
До этого сам певец рассказал, что его могут подставить. Между тем иностранцы пророчили российскому артисту победу на "Евровидении".
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