Хитрая бабушка бесплатно отдыхает в пятизвездочных отелях: в чем секрет

Россиянка познакомилась с ушлой старушкой в Турции и расспросила о схеме надувательства

Россиянка познакомилась с хитроумной бабушкой, отдыхавшей в ее отеле. Оказалось, что пожилая мошенница обманывает пятизвездочные отели.

Женщина сразу приметила старушку, потому что только их двоих высадили возле отеля. Поскольку гостиница была небольшая, за несколько дней туристка выучила все лица,. Но попутчицу по трансферу заметила только один раз. Она поначалу удивилась такой энергичности старой женщины, предположив, что та гуляет и ездит на экскурсии. Но все оказалось куда проще.



Секрет россиянка узнала на обратном пути. Не удержавшись, она поинтересовалась, чем же была занята пенсионерка? Столичная бабушка с готовностью открыла секрет: привыкшая некогда к хорошему уровню обслуживания в пятизвездочных отелях, она не желала снижать уровень комфорта. Но сын, покупавший ей дорогие туры, женился и стал отцом, так что бюджет на материнский отдых снизился.



Не желая понижать уровень отдыха, пенсионерка придумала хитрую и рабочую схему: оказалось, она не выбросила браслеты из дорогих отелей. Поэтому, заплатив за дешевую гостиницу, она преспокойно приходила в более дорогие и наслаждалась тамошними благами.

Кстати, поток россиян, едущих в Турцию, вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

