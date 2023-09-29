Назван самый негостеприимный для туристов регион России

Кто-то отдыхает, а кто-то негодует

Последние события, развернувшиеся на международной арене, серьезно сказались на туристическом секторе. Россияне практически потеряли возможность путешествовать в отдаленные точки планеты и теперь активно изучают родные курорты. К сожалению, далеко не все места для отдыха оставляют у туристов приятные впечатления. Тоже самое касается и местных жителей. Так, был назван самый негостеприимный для путешественников курорт России.



Аналитики провели опрос и выяснили, что курортом, на котором совсем не рады видеть путешественников, стал Краснодарский край. За сезон были опрошены несколько тысяч человек из разных туристических регионов. Самыми недовольными оказались жители Краснодарского края.



Только 26% среди опрошенных сообщили, что благосклонно относятся к гостям региона и не чувствуют раздражение из-за их поведения. Однако абсолютное большинство придерживаются другого мнения.



Так, больше всего местных жителей бесит внешний вид разгуливающих по курорту путешественников, их неприличное поведение, а также изобилие бранных слов. Кроме того, местные обратили внимание на нечистоплотность приезжающих и их высокомерие при общении с обслуживающим персоналом. А еще туристы разгуливают в купальных костюмах где попало и бросают мусор прямо на улице.



К слову, ранее стало известно, что отчаявшиеся россияне согласны отдыхать в стране с сомнительной репутацией.

