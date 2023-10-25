В Турцию едет в полтора раза больше россиян: что говорят эксперты

Больше русских туристов стало предпочитать Анталию другим странам

За период с января по август текущего года туристический поток из России в Турцию увеличился в полтора раза, если сравнивать с подобным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что несмотря на рост объемов, уровня 2019 года пока достичь не удалось, если судить по загрузке отелей.

Тем не менее, российские туристы, как и раньше, "впереди планеты всей" по пребыванию в Турции. За 8 месяцев в Анталии побывало 4,35 миллиона мечтающих о турецких пляжах и сладостях утомленных россиян. В прошлом году эта цифра составляла три миллиона, пальму первенства перехватили немецкие туристы (4,08 миллиона человек).

Помимо русских и германских гостей, Турцию облюбовали британцы: в прошлом и текущем году соответственно число туристов из Англии выросло с 2,36 до 2,65 миллиона гостей за восемь месяцев.

Туроператоры утверждают, что в структуре их продаж солнечная Анталия была и остается абсолютным лидером по количеству отдыхающих. Так, в прошлом году Турция и ее курорты занимали 82 процента среди всех проданных путевок, в этом году меньшая цифра – 73 процента, но это легко объяснить меньшим количеством открытых заграничных направлений для отдыха.

Ранее "Утро.ру" писало, что стали известны цены на зарубежный отдых в ноябре.

