Россиянам обещают огромные скидки на популярном курорте этой зимой

Россиянам обещают огромные скидки на популярном курорте этой зимой
Фото: unsplash.com
Страна пытается стимулировать туристическую отрасль

Власти Тайланда решили запустить новую кампанию, которая направлена на развитие туризма в стране в период зимы. Они решили предоставить россиянам огромные скидки для внутренних путешествий – до 80%. 

Программа называется "Удивительные привилегии для эмигрантов Таиланда". Экспатам и другим приезжим в страну будут давать скидки в ресторанах, местах проживания, при поездках и использовании различных услуг. 

Например, с декабря 2023 по февраль 2024 в некоторые национальные парки по всей стране для россиян и других туристов сделают бесплатными, отмечает телеканал "360"

Экспаты и туристы могут воспользоваться специальными предложениями до 29 февраля, зарегистрировавшись на специальномсайте expatprivileges.com и получить скидки. После регистрации им следует предъявить погашенный промокод вместе со своим паспортом в указанных заведениях.

Также в некоторых случаях при покупке местной сим-карты туристы могут получить в подарок 500 бат на покупку топлива.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, куда можно слетать на Новый год.

Источник: The Nation

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