Ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий — Сергей Собянин

В российской столице гиды пользуются спросом, который продолжает расти

Каждый день столичные гиды проводят около 500 экскурсий на самые разные темы по пешим, речным, обзорным и тематическим местам огромной и интересной Москвы. В городе работают порядка 3 тыс. экскурсоводов – именно они формируют впечатление о столице. Во многом эти люди влияют на развитие туристической отрасли, указал Сергей Собянин.

Мэр обратил внимание на все большую востребованность жителей и гостей города в коротких познавательных поездках. В 2023 года Москву с экскурсиями посетили 11,3 млн человек, что на 75% превышает показатель 2022-го.

Для жителей и гостей столицы доступно более тысячи экскурсий. Подбор программ доступен с помощью турсервиса RUSSPASS.

За десять лет, указывают эксперты в своих исследованиях, интерес к туризму у россиян вырос в два раза. Поэтому многомиллионная столица пользуется большим спросом у путешественников. Москва возглавляет тематический рейтинг отечественных туроператоров, опережая Санкт-Петербург и Золотое кольцо России. При этом сам город оказывает комплексную поддержку развитию экскурсионного туризма, делая экскурсии еще интереснее и доступнее – как для своих горожан, так и для гостей.

Собянин также напомнил, что в рамках культурно-просветительской акции "Московские истории" в День гида и Всемирный день туризма проводятся бесплатные прогулки. За четырехлетний период к проекту успели присоединиться более 34 тыс. взрослых и детей.