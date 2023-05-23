Москвичи могли присоединиться к проекту не только очно, но и онлайн

В акции "Ночь в музее" в этом году в Москве приняли участие 677 тысяч посетителей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По данным градоначальника, свои двери вечером 20 мая распахнули для москвичей и гостей столицы более 200 городских, частных и федеральных площадок. Некоторые из них участвовали в акции впервые, например Центр "Зотов", Музей морского флота, Музей истории медицины МГМСУ им. Евдокимова. Другие музеи и выставочные пространства уже традиционно готовят для "ночных" посетителей специальные программы.

"Музей транспорта Москвы провел Музейное ралли "Тур Культур". 21 экипаж ретроавтомобилей с сотрудниками московских музеев и профессиональными раллистами проехал по площадкам акции от ВДНХ до музея-заповедника "Царицыно",

– рассказал мэр в своем телеграм-канале.

В различных музеях, библиотеках, старинных усадьбах состоялись экскурсии, концерты, лекции, встречи с деятелями искусства. Многие мероприятия можно было увидеть онлайн. Кроме этого, на сайтах размещались специально подготовленные к этому дню видеолекции, экскурсии, выступления известных актеров, режиссеров, ученых. Такие трансляции собрали 459 тыс. просмотров.

Москва реализует проект "Ночь в музее" с 2007 года. С каждым годом участников и зрителей становится все больше. Популярнее становится акция и среди молодых людей, которым нравится такой необычный формат культурных мероприятий.

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан познакомиться с уникальными памятниками архитектуры, восстановленными в ходе масштабной реконструкции.