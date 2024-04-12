Две новостройки уже введены в эксплуатацию

Для участников программы реновации в Пресненском районе столицы скоро построят еще четыре многоэтажных дома. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Один жилой дом площадью более 22 тыс.кв. метров уже возводится на улице Подвойского (з/у 12/15). Еще три здания жилой площадью 36,6 тыс.кв.м находятся в стадии проектирования.

Все дома будут соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Квартиры жильцы получат с уже готовой улучшенной отделкой. Об окружающей инфраструктуре проектировщики тоже позаботились заранее:

"Первые этажи домов сделают нежилыми. Там могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей",

– рассказал Андрей Бочкарев.

Ранее в районе уже были введены в эксплуатацию две новостройки для переселенцев по реновации. Это дом 2 по Мукомольному проезду и дом 19 на Пресненском Валу.

"Всего новые квартиры по программе реновации в районе Пресненский получат жители 53 домов",

– уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина темпы реализации программы реновации были увеличены.