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Для участников программы реновации в Пресненском районе столицы скоро построят еще четыре многоэтажных дома. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Один жилой дом площадью более 22 тыс.кв. метров уже возводится на улице Подвойского (з/у 12/15). Еще три здания жилой площадью 36,6 тыс.кв.м находятся в стадии проектирования.
Все дома будут соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Квартиры жильцы получат с уже готовой улучшенной отделкой. Об окружающей инфраструктуре проектировщики тоже позаботились заранее:
"Первые этажи домов сделают нежилыми. Там могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей",
– рассказал Андрей Бочкарев.
Ранее в районе уже были введены в эксплуатацию две новостройки для переселенцев по реновации. Это дом 2 по Мукомольному проезду и дом 19 на Пресненском Валу.
"Всего новые квартиры по программе реновации в районе Пресненский получат жители 53 домов",
– уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Ранее по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина темпы реализации программы реновации были увеличены.
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