В ТиНАО привели в порядок стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

Памятное место очистили от копоти и обугленных цветов

В Новой Москве привели в порядок стихийный мемориал, посвященный жертвам и пострадавшим в "Крокус Сити Холле". Закладной камень, установленный в честь воинов-участников локальных конфликтов, очистили от действий вандалов и привели в порядок, сообщили в администрации поселения Десеновское.

Ранее стало известно, что место, куда приносили цветы в память о пострадавших в теракте, подожгли неизвестные. В результате закладной камень покрылся копотью, а возложенные букеты обуглились. Также там располагались несколько лампад, от которых остались почерневшие банки.