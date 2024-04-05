В ТиНАО привели в порядок стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

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В Новой Москве привели в порядок стихийный мемориал, посвященный жертвам и пострадавшим в "Крокус Сити Холле". Закладной камень, установленный в честь воинов-участников локальных конфликтов, очистили от действий вандалов и привели в порядок, сообщили в администрации поселения Десеновское.
Ранее стало известно, что место, куда приносили цветы в память о пострадавших в теракте, подожгли неизвестные. В результате закладной камень покрылся копотью, а возложенные букеты обуглились. Также там располагались несколько лампад, от которых остались почерневшие банки.
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