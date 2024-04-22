На севере Москвы построят крупную поликлинику

На севере Москвы построят крупную поликлинику
Фото: Денис Воронин / АГН "Москва"
Здание будет возведено по адресу Онежская улица, владение 4Б

В Головинском районе Москвы (Северный административный округ) построят за счет городского бюджета большую поликлинику. Как рассказала председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, здание будет построено на участке площадью около 0,8 гектара. Площадь строения составит более 15 тысяч кв м., а высота – до 35 м.

"Социальная инфраструктура играет важную роль в создании комфортной среды для жизни, и наша задача обеспечить граждан необходимой медицинской помощью в шаговой доступности. Детско-взрослая поликлиника будет полностью соответствовать новому московскому стандарту, который включает в себя единое узнаваемое оформление, удобную навигацию и наличие современного оборудования, что делает пребывание пациентов комфортным", – добавила Княжеская.

В середине апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке новых стандартов медпомощи в столице. Модернизация коснется, в том числе и инфраструктуры. Более 200 зданий поликлиник уже были капитально отремонтированы. Работа в этом направлении будет продолжена.

"В 2024-25 гг. планируем реконструировать еще порядка 140 зданий. С учетом строительства мы полностью – на 100% – обновим амбулаторный фонд", – рассказывал столичный градоначальник. 

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник
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