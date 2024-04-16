Мост через Москву-реку к улице Мясищева готов на 45% - Бочкарев

Мост через Москву-реку к улице Мясищева готов на 45% - Бочкарев
Фото: АГН Москва
План развития дорожной инфраструктуры в Мневниковской пойме учитывает интересы автомобилистов и пешеходов

Готовность строящегося моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева оценивается в 45%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Сейчас строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций моста. Окончательно он должен быть готов в апреле будущего года, рассказал Бочкарев.

Проектом предусмотрено строительство автомобильного моста протяженностью 230 м. С его запуском откроется новый маршрут движения между ЗАО и СЗАО, а также появятся комфортные пешеходные маршруты в районе станций "Мневники" и "Терехово" БКЛ.

Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, данный мост является частью глобального проекта развития транспортной инфраструктуры Мнёвниковской поймы.

"Всего здесь планируется построить 17 км дорог. Это, в частности, не только путепровод через Северо-Западную хорду, но и мост вблизи улицы Новозаводской, 2 пешеходных моста – на улице Островной и в сторону парка "Фили",

– рассказал Загрутдинов. Кроме этого, построят еще три пешеходных перехода: у природного исторического парка "Москворецкий", в районе примыкания к улице Мясищева и в районе Москворецкого дендропарка.

Строительство моста началось в январе 2020 года и ведется за счет средств Адресной инвестиционной программы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку между набережными Пресненская и Тараса Шевченко.

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