Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

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В рамках разработки новых стандартов медпомощи в Москве подготовили Стратегию развития здравоохранения до 2030 года. Подробности о том, какой станет система оказания медицинских услуг, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Чтобы наше здравоохранение стало не только самым лучшим, но и доступным для каждого москвича, предстоит решить несколько главных задач, отметил мэр. Среди них: полная модернизация инфраструктуры городского здравоохранения и непрерывное повышение квалификации врачей и медработников.
Что касается модернизации, то за последние годы столичные больницы и поликлиники получили новое оборудование. Более 200 зданий поликлиник капитально отремонтированы. Построены новые стационары. Проведена цифровизация: медкарты переведены в электронный формат, через систему ЕМИАС можно записаться к врачу, получить результаты анализов, справки. Внедрение искусственного интеллекта помогает врачам быстрее и точнее обрабатывать снимки.
Работа в этом направлении будет продолжена.
"В 2024-25 гг. планируем реконструировать еще порядка 140 зданий. С учетом строительства мы полностью – на 100% – обновим амбулаторный фонд",
– написал Собянин в своем блоге.
Новые больницы тоже строятся. Скоро будут готовы:
В планах – строительство корпусов для НИИ Скорой помощи им. Склифосовского;
ГКБ № 52; ГКБ им. В.П. Демихова и др.
Таким образом, к 2030 г. подавляющее большинство пациентов в Москве будут получать современную качественную медицинскую помощь в полном объеме в комфортных высокотехнологичных условиях. Подробнее узнать о том, что уже сделано в Москве в сфере здравоохранения, а что планируется сделать в ближайшее время, можно на сайте С.Собянина.
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