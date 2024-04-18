Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Москва продолжит улучшать систему оказания медицинских услуг

В рамках разработки новых стандартов медпомощи в Москве подготовили Стратегию развития здравоохранения до 2030 года. Подробности о том, какой станет система оказания медицинских услуг, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Чтобы наше здравоохранение стало не только самым лучшим, но и доступным для каждого москвича, предстоит решить несколько главных задач, отметил мэр. Среди них: полная модернизация инфраструктуры городского здравоохранения и непрерывное повышение квалификации врачей и медработников.

Что касается модернизации, то за последние годы столичные больницы и поликлиники получили новое оборудование. Более 200 зданий поликлиник капитально отремонтированы. Построены новые стационары. Проведена цифровизация: медкарты переведены в электронный формат, через систему ЕМИАС можно записаться к врачу, получить результаты анализов, справки. Внедрение искусственного интеллекта помогает врачам быстрее и точнее обрабатывать снимки.

Работа в этом направлении будет продолжена.

"В 2024-25 гг. планируем реконструировать еще порядка 140 зданий. С учетом строительства мы полностью – на 100% – обновим амбулаторный фонд",

– написал Собянин в своем блоге.

Новые больницы тоже строятся. Скоро будут готовы:

флагманский центр ГКБ им. В.М.Буянова

флагманский центр ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова;

многопрофильные корпуса МГОБ № 62 в Сколково;

комплекс Детской больницы св. Владимира.

В планах – строительство корпусов для НИИ Скорой помощи им. Склифосовского;

ГКБ № 52; ГКБ им. В.П. Демихова и др.

Таким образом, к 2030 г. подавляющее большинство пациентов в Москве будут получать современную качественную медицинскую помощь в полном объеме в комфортных высокотехнологичных условиях. Подробнее узнать о том, что уже сделано в Москве в сфере здравоохранения, а что планируется сделать в ближайшее время, можно на сайте С.Собянина.

Ранее стало известно, как этим летом благоустроят территорию Боткинской больницы.