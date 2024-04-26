Искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве – Собянин

Цифровые технологии уже сегодня спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

Стратегия развития столичного здравоохранения до 2030 года предполагает еще более активное внедрение цифровых технологий в эту сферу. Задача на ближайшие годы – превратить искусственный интеллект в базовую медицинскую технологию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще недавно главным плюсом цифровизации здравоохранения считали удобство записи к врачу через интернет, сокращение очередей, доступность медицинской личной документации онлайн и прочие организационные моменты. Но теперь запрос изменился. От искусственного интеллекта ждут, что он станет реальным помощником врача.

Сейчас ИИ помогает анализировать снимки КТ, МРТ, маммографию, рентген, выявляя различные патологии на ранней стадии с 95-процентной точностью. Терапевтам цифровые технологии облегчают жизнь, помогая формировать списки назначений и исследований. В ближайшие годы и врачи других специализаций получат такого цифрового помощника. Это позволит сократить бумажную работу, значит, больше времени на приеме будет уделяться непосредственно осмотру пациента.

Планируется внедрить и проактивный подход, когда ИИ будет анализировать данные в медкарте и "подсвечивать" для врача потенциальные риски возникновения заболеваний у пациента. Заметив такой сигнал, медработник сможет связаться с пациентом и пригласить на очный прием.

"Обычной практикой станет телемедицина, когда значительную часть рутинных проблем со здоровьем можно будет решить онлайн, без личного визита к врачу",

– отметил мэр в своем блоге. Он признал, что задачи поставлены серьезные, работы предстоит много, но все вполне реализуемо.

Ранее Сергей Собянин рассказал про другие важные цели, обозначенные в Стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года.