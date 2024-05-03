Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Разработчикам стали доступны семь новых открытых датасетов

Московская цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он рассказал, как умные технологии помогают столичным медикам.

Москва является признанным лидером страны по цифровизации системы здравоохранения. Уже более 10 лет столичные медики используют в работе технологии искусственного интеллекта, что существенно сокращает время на получение результатов исследований и уточнение диагноза пациента.

Наиболее активно ИИ используется при анализе данных снимков КТ, МРТ, рентгена. Сейчас в Московскую цифровую библиотеку поступили новые наборы данных по лучевой диагностике. Они необходимы для оценки и тестирования работы нейросетей. С их помощью любой разработчик может проверить нейросети на поиск признаков патологий головного мозга, органов грудной клетки и других анатомических областей.

Всего доступны 68 открытых наборов данных. Среди новых – 7 открытых датасетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии, уточнил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что столичная Стратегия развития здравоохранения предусматривает сделать ИИ базовой медицинской технологией к 2030 году.

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