Москва открыла доступ к ИИ-сервисам медикам из других регионов – Собянин

Москва открыла доступ к ИИ-сервисам медикам из других регионов – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
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Нейросети помогают врачам выявлять признаки патологий по 29 клиническим направлениям

Медики со всей России получили возможность использовать московские сервисы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это позволит региональным организациям здравоохранения быстрее и точнее выявлять на снимках признаки различных патологий.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина приняли решение о том, что Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы – первый в России и один из крупнейших в мире телерадиологических центров. Его задача – дистанционное централизованное описание и контроль качества лучевых исследований, выполняемых в медицинских организациях. С 2020 г. с помощью нейросетей обработано уже более 12 млн исследований, в том числе на диагностику рака легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса и пр.

Медики из регионов, желающие получить доступ к ИИ-платформе, могут направить заявку через специальный сайт с 16 февраля.

Ранее сообщалось, что Путин и Собянин планируют обсудить внедрение ИИ в сфере здравоохранения Москвы. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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