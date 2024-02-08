Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки
Сергей Собянин. Фото: mos.ru
Москва - крупнейший научный центр России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил исследователей и ученых с Днем российской науки, ежегодно отмечаемый 8 февраля. Праздник объединяет талантливых, творческих и целеустремленных людей, которые посвятили себя новым разработкам и открытиям. А Москва, указал Собянин – крупнейший центр науки в стране.

Так, в столице создают создают инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы", научно-исследовательский кластер МГТУ имени Н.Э. Баумана и национальный космический центр. Город поддерживает создание НИИ.

В Москва работают технопарки с множеством высокотехнологичных компаний. Продолжается работа по созданию инновационного  научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана и национального космического центра.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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