Собянин отметил рост МСП в приоритетных отраслях науки, технологий и производства

Собянин отметил рост МСП в приоритетных отраслях науки, технологий и производства
Фото: АГН Москва
Город продолжает оказывать поддержку бизнесу

В Москве продолжает расти число средних и малых производств (МСП), стартапов в научной отрасли и компаний из ИТ-сектора. Благоприятные факторы для их развития сформированы во многом за счет регулярной поддержки бизнеса со стороны самого города.

В Москве в 2022 году прирост в указанных сферах составил 7%. В столице наблюдается рост как среди малых, так и средних предприятий. Это производственная сфера (+4,2%), научные разработки и исследования (+2,8%), а также информационные технологии и связь (+3,4%).

"Мы консультируем в центрах услуг для бизнеса, помогаем с кредитами и льготной ставкой в первый год работы компаний, переводим проекты от стартовой стадии к развитию и масштабированию в акселераторах и другое", — сообщил Собянин.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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