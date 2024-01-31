Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда
Сергей Собянин. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Правительство Москвы выделило грант для проведения фундаментальных и поисковых исследований

Правительство Москвы выделило грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Соответствующее постановление было подписано мэром столицы Сергеем Собяниным. Средства будут направлены на финансирование проектов победителей конкурсов 2023 и 2024 годов.

Фонд занимается финансированием научных и научно-технических программ, а также проектов в сфере фундаментальных исследований, направленных на получений новых знаний об основных закономерностях строения, функционировании и развитии человека, общества и окружающей среды.

Фонд был учрежден еще в 2013 году по инициативе президента России. За все время существования фонд оказал поддержку более 60 тыс. отечественных ученых при объеме финансирования в 220 млрд рублей. 

Победители конкурса-2024 будут определены в марте. Полный список проектов, по которым выберут победителей, доступен на официальном сайте мэра Москвы. 

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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