Сергей Собянин поздравил космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов отечественной ракетно-космической отрасли с Днем Космонавтики, который отмечается 12 апреля.
Подвиг советского человека, указал мэр столицы, открыл жителям планеты путь к звездам. Орбитальный полет Юрия Гагарина вокруг Земли стал началом освоения космоса. А современная российская ракетная космическая отрасль – это передовые технологии и разработки, позволяющие стране оставаться лидером в области космических исследований и пилотируемых полетов.
Мэр Москвы также рассказал о строительстве национального космического центра в Филевской пойме – здесь будут работать десятки тысяч высококвалифицированных ученых и инженеров из космической и смежных отраслей.
Глава города пожелал космонавтам, работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Родины.
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