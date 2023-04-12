Сергей Собянин поздравил космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли

Подвиг Юрия Гагарина открыл Земле путь к звездам, указал мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов отечественной ракетно-космической отрасли с Днем Космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Подвиг советского человека, указал мэр столицы, открыл жителям планеты путь к звездам. Орбитальный полет Юрия Гагарина вокруг Земли стал началом освоения космоса. А современная российская ракетная космическая отрасль – это передовые технологии и разработки, позволяющие стране оставаться лидером в области космических исследований и пилотируемых полетов.

Мэр Москвы также рассказал о строительстве национального космического центра в Филевской пойме – здесь будут работать десятки тысяч высококвалифицированных ученых и инженеров из космической и смежных отраслей.

Глава города пожелал космонавтам, работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Родины.