Диетолог назвал самый простой способ справиться с похмельем

И никаких таблеток

Для уменьшения либо предотвращения похмелья необходимо делать упор на клетчатку – в ней и заключается самый легкий способ улучшить самочувствие после употребления алкоголя, утверждает врач-диетолог Меган Росси.

Специалист указывает, что перед употреблением спиртного необходимо отобедать продуктами, богатыми клетчаткой. Клетчатка уменьшит нагрузку на печень, и симптомы будут выражены значительно слабее.

Диетолог напомнила, что клетчатки замедляет переваривание пищи в желудке. Соответственно, спирт не сразу всасывается в кровоток.

Медик также указала на пользу ряда алкогольных напитков для организма. К примеру, красное вино оказывает противовоспалительный эффект. Однако довольствоваться можно лишь одним-двумя бокалами для того, чтобы добиться положительного воздействия.

ВОЗ напоминает, что, несмотря на выявленные свойства, которые могут оказаться положительными для организма, безопасного уровня потребления спиртного для здоровья не существует. Алкоголь является токсичным и психоактивным веществом, которое вызывает зависимость.