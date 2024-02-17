Профессор рассказал, от каких пищевых привычек нужно срочно избавиться

О самом вкусном можно забыть, если вы страдаете гипертензией

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал россиянам, какие пищевые привычки нужно оставить в прошлом для гипертоников.

При гипертензии необходимо снизить употребление соли – не более одного грамма в сутки. Соль – главный виновник задержки воды, появления утренних отеков, и тот самый преступник, который виновен больше всех в повышенном давлении (не считая сахара).

Свести к минимуму нужно и употребление сахара. Избыток сахара, особенно при непростой наследственности в виде хронических заболеваний, возрасте и стрессе может стать причиной развития диабета второго типа, а далее – атеросклеротических изменений. Таких как изменения тонуса сосудов, из-за чего повышается артериального давления. Неслучайно люди с избыточной массой являются гипертониками.