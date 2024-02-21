Диетолог развенчала популярный миф о вреде свежего хлеба

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Диетолог Юлия Чехонина опровергла ходящий среди обывателей миф, что для похудения необходим отказ от употребления хлеба. Действительно, мучные изделия не принесут никакой пользы в борьбе с лишними килограммами – однако доводы мифотворцев разбиваются о вопрос количества и качества.
Как отметила специалист, обыкновенный свежий хлеб содержит лишь порядка 260 килокалорий. Не самый серьезный показатель. А вот от сдобных изделий точно следует отказаться, отмечает портал "Ридлайф.ру".
Диетолог также развеяла миф о вреде свежего хлеба для желудка, заверив, что для человека со здоровым ЖКТ такой продукт не может быть опасен.
Отдельно Чехонина высказалась по поводу хлебцев, в которых желающие избавиться от лишних килограммов люди часто видят идеальную замену хлебу. Парадокс в том, что хлебцы содержат больше калорий, чем обыкновенный хлеб. Если вы надеетесь сократить количество калорий, то тут важно не ошибиться.
Парламент страны заявил, что потребность в РФ только растет
Композитор твердо обозначил свою позицию