Диетолог развенчала популярный миф о вреде свежего хлеба

Диетолог развенчала популярный миф о вреде свежего хлеба
Фото: Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com

Диетолог Юлия Чехонина опровергла ходящий среди обывателей миф, что для похудения необходим отказ от употребления хлеба. Действительно, мучные изделия не принесут никакой пользы в борьбе с лишними килограммами – однако доводы мифотворцев разбиваются о вопрос количества и качества.

Как отметила специалист, обыкновенный свежий хлеб содержит лишь порядка 260 килокалорий. Не самый серьезный показатель. А вот от сдобных изделий точно следует отказаться, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Диетолог также развеяла миф о вреде свежего хлеба для желудка, заверив, что для человека со здоровым ЖКТ такой продукт не может быть опасен.

Отдельно Чехонина высказалась по поводу хлебцев, в которых желающие избавиться от лишних килограммов люди часто видят идеальную замену хлебу. Парадокс в том, что хлебцы содержат больше калорий, чем обыкновенный хлеб. Если вы надеетесь сократить количество калорий, то тут важно не ошибиться.

Источник: "Доктор 24" ✓ Надежный источник
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