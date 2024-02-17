"Зависит от генетики": врач раскрыла неожиданный факт об употреблении кофе

"Зависит от генетики": врач раскрыла неожиданный факт об употреблении кофе
Фото:unsplash.com
Специалист сообщила, что для одних напиток может быть губительным, в то время как другим принесет пользу

Люди годами спорят не только о том, среднего или мужского рода кофе, но и о его влиянии на организм. Одни уверены, что напиток нарушает работу сердца, вызывает бессонницу и обезвоживает организм. Другие после употребления кофе чувствуют себя отлично и заявляют, что им он дарит заряд бодрости. Ясность в бесконечные споры внесла диетолог Маргарита Королева. Она сообщила, что правы и те, и другие, а влияние кофе на организм зависит от генетики. 

Чтобы это выяснить, было проведено крупное исследование, участие в котором приняли больше 10 тысяч человек. Оно опубликовано в научном издании BMJ Medicine. Выяснилось, что одни люди быстро метаболизируют кофе и выводят токсины, в то время как другие испытывают с этим проблемы. Ученые пришли к выводу, что эта особенность заложена в генах .

Выражается это в разной реакции организма на напиток. Чаще всего люди с медленной метаболизацией после кофе ощущают упадок сил, головную боль иногда появляется диарея. Вторая категория чувствует себя бодрыми и более счастливыми после всего одной чашки. 

При этом доктор Королева отмечает, что сам по себе кофе полезен. Он помогает снизить вес и риск развития диабета 2-го типа. Однако людям с лишним весом следует относиться к напитку особенно осторожно, так как у них есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ранее специалисты обнаружили неожиданную пользу чая. 

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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