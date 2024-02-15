Медик раскрыл неожиданную пользу шаурмы для мужчин

Медик раскрыл неожиданную пользу шаурмы для мужчин
Фото: ELENA SIKORSKAYA/www.globallookpress.com
Любимый многими фастфуд оказалась еще и полезным

Шаурма состоит из продуктов, снижающих риск развития рака простаты, инфаркта, инсульта и диабета, утверждает кардиолог Герман Гандельман и его коллега, иммунолог Андрей Продеус зрителям программы "Жить здорово!".

Медики указали на массу полезных свойств, содержащихся в уже народном блюде всех россиян. К примеру, томатная паста содержит ликопин, предупреждающий развитие рака простаты. Так что мужчинам, обожающим шаурму, можно не беспокоиться об этой коварной болезни. 

Специалист напомнил, что томатная паста снижает риск возникновения инфаркта и инсульта. А лаваш содержит марганец, предупреждающий риск развития диабета.

Естественно, важно обращать внимание на калорийность шаурмы. В избытке соуса в ней быть не должно. Оптимально – 170 килокалорий на 100 граммов.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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