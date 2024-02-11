Ученые раскрыли неожиданную пользу чая

Ученые раскрыли неожиданную пользу чая
Фото:unsplash.com
Сорт чая не имеет значение

К сожалению, молодильных яблок не существует, а ложиться под нож ради красоты не каждый готов, да и не всем это по карману. Тех, кто устал от бесполезных омолаживающих кремов, порадовали ученые из Китая. Они нашли новый способ выглядеть моложе.

Китайские исследователи рассказали о колоссальной пользе чая. Они уверены, что этот напиток помогает омолодиться. Специалисты заявили, что достаточно пить всего три чашки чая в день, чтобы выглядеть моложе. По словам ученых, это происходит из-за входящих в состав полезных элементов. 

Чтобы выяснить это, ученые из Китая провели исследование. На протяжении нескольких лет они отслеживали состояние почти 8 тысяч китайцев и порядка 6 тысяч британцев. Возраст участников исследования составлял от 30 до 79 лет. У них узнали, какой сорт чая и как часто они пьют. Выяснилось, что у тех людей, кто принимал в день не меньше 6 граммов заварки, снизился биологический возраст. При этом стало известно, что сорт чая значения не имеет. 

Ученые уверены, что омоложение произошло из-за активных соединений и веществ, которыми богаты чайные листья. Впрочем, чтобы усилить этот эффект, исследователи рекомендуют отказаться от алкоголя. 

Ранее 103-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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