Эксперт раскрыла неожиданный вред алкоголя для сна

Врач развенчала популярный миф

"Бокальчик красненького перед сном, чтобы лучше спалось" — популярный миф, который многие советуют людям с бессонницей. Однако врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что это не просто не помогает, но и очень вредит вашему организму в целом и сну в частности.

Врач рассказала, что, выпив спиртное перед тем, как лечь в постель, вероятно, вы и заснете быстрее, но такое засыпание никак нельзя приравнять к здоровому сну. По словам медика, любой алкоголь нарушает здоровую архитектуру сна и уменьшает продолжительность периода быстрого движения глаз. Доктор поделилась, что именно в это время наш мозг "переваривает" полученную за день информацию и показывает сны, а также подготавливает организм к пробуждению.

"Если фаза сокращается, качество сна падает", — предупредила Зухра Павлова.

Кроме того, доктор отметила, что очень вредно смотреть на часы в моменты, когда сложно уснуть. Это заставляет нас нервничать, и состояние бессонницы только усугубляется, считает врач. Она рекомендует убрать все часы и телефон из спальной комнаты, чтобы не отвлекаться и сконцентрироваться на засыпании.

Ранее специалисты поделились советом, как избавиться от пробуждений посреди ночи и вернуть здоровый сон. Медики уверены, что для этого необходимо пересмотреть питание.