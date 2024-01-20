Россиянам назвали главную причину "зимней депрессии"

Россиянам назвали главную причину "зимней депрессии"
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Отсутствие солнца и ранние сумерки заставляют нас жить "в спячке"

После Нового года многие россияне впадают в уныние. Энергия отсутствует, на смену приподнятому расположению духа приходит раздражительность, стресс и желание "заедать" это тревожное состояние. Медики назвали это "зимней депрессией", которая, в общем-то, является сезонным перепадом настроения из-за нарушения циркадных ритмов.

Как указала медик Наталья Шиндряева, причиной зимней апатии является холодная погода и отсутствие солнечных лучей. В таких условиях человек желает проводить основную часть времени дома и быть наедине с самим собой. Состояние ухудшается еще и из-за респираторных инфекций, которые проявляются в виде насморка, кашля и температуры.

Больше всего зимней депрессии подвержен прекрасный пол. А причиной остается нарушение циркадных ритмов в организме. Сетчатке не хватает солнечного света, из-за чего активизируется шишковидная железа, вырабатывающая мелатонин (гормон, отвечающий за сон), указала психиатр-нарколог Кристина Владыкина.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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