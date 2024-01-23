"Удар по здоровью": специалисты рассказали об опасности сна в носках

Подумайте несколько раз, прежде чем лечь в постель в носках

С приходом холодов многие утепляются носками не только при выходе на улицу, но и в постели. Так нам спится приятно, а ноги не мерзнут. Однако ученые выяснили, что это может быть критически опасно для здоровья.

Эксперты The Mirror рассказали, что ноги содержат огромное количество потовых желез. В течение дня ступни становятся влажными, пропитывают потом носки, в которых затем копится грязь. К концу дня белье кишит микроорганизмами, по составу сравнимые с преддверным ковриком или экскрементами тараканов.

Ложиться в таких носках спать может быть критично опасно для здоровья. Так, эксперты The Mattress Next Door рассказали, что взяли образцы грязных носков, и в большей части из них была обнаружена синегнойная палочка, которая поражает дыхательные и мочевыводящие пути, сообщает gazetametro.ru. В вашей теплой уютной постели созданы все условия для размножения этой бактерии.

Впрочем, микробиолог Михаил Супотницкий с британскими экспертами не согласен. Он считает, что спать в носках можно, если хочется, просто нужно следить за чистотой белья. Бактерия, которую назвали невероятно опасной, Супотницкий считает не такой уж и страшной. Он рассказал, что синегнойная палочка способна вызвать гнойные инфекции только при серьезном поражении кожи.

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