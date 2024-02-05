Назван главный секрет долголетия: совет дала 103-летняя женщина

Она призналась, что для долгой жизни нужно одно качество

Прожить целый век, кажется, что это что-то из категории нереального. Однако современные долгожители собственным примером доказывают, что такое возможно. Недавно одна жительница Америки отметила 103-летие. Руби Уоррен провела этот день в кругу родных и друзей. Когда у бабушки спросили о секрете ее долголетия, многие ожидали услышать про спорт, правильное питание и активность. Однако именинница заверила всех, что дело в любви и вере в Бога.

"Нужно почтительно относиться к родителям и соседям, любить друг друга без какой-либо вражды. И не забывать о Боге", – дала совет всем присутствующим 103-летняя женщина.

Руби Уоррен родилась и выросла в Чикаго, штат Иллинойс. Она рассказала, что видела, как город менялся, строился и расширялся прямо на ее глазах. Однако, по словам женщины, сейчас Чикаго небезопасный: постоянно происходят перестрелки, кражи и другие преступления. Руби отметила, что та эпоха, в которой прошла ее молодость, безвозвратно ушла.

Ранее 97-летний автор песни "Если б я был султан" Александр Зацепин рассказал о секретах долгой жизни. Он поделился, что благодаря этому он не только дожил до ста, но и остается в здравом уме и твердой памяти.