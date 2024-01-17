Доступно абсолютно всем: 97-летний Зацепин рассекретил простой рецепт долголетия

Маэстро рассказал, как оставаться в здравом уме, твердой памяти и на ногах в любом возрасте

"Песенка о медведях", "Если б я был султан", "Куда уходит детство", – музыку и к этим и сотне другим популярным песням написал Александр Зацепин. Его композиции звучат в фильмах "Бриллиантовая рука", "31 июня" и "Женщина, которая поет". Многие из них сыграли на концерте в концертном зале Чайковского, где в эти дни проходит V Зимний международный фестиваль искусств Юрий Башмета. За кулисами с Александром Зацепиным встретился корреспондент "Утро.ру".

В марте композитор отметит 98-летие.

"Для меня работа – как кислород, – уверяет он. – Без нее и дня не могу. Второй секрет моего долголетия – постоянное движение. Я каждое утро начинаю с 40-минутной зарядки, с йоги. Наконец, я стараюсь не переедать, соблюдать режим. Вот, пожалуй, и все секреты. Это доступные всем рецепты".

Специально для читателей "Утро.ру" 97-летний Александр Зацепин записал на видео комплекс упражнений, которые можно делать дома без специального оборудования. Тут и скручивания, и растяжки. Они спасают маэстро на протяжении всей большой жизни.

Напомним, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, люди старше 90 лет считаются долгожителями. В России таковых сегодня около 60 тысяч человек.