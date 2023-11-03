Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Проект появился всего полгода назад и успел объединить тысячи участников

За последние два месяца численность пользователей онлайн-сервиса записи в "Московское долголетие" выросло на целых 40%. Проект дает возможность выбора занятий по душе рядом с домом, фильтруя активность по ряду параметров. А самые подходящие направления занятий будут доступны после прохождения теста на определение интересов.

Сервис появился на портале mos.ru еще летом 2023 года. За это время им воспользовались более 3,7 тысячи жителей столицы, рассказал Сергей Собянин.

Поиск в сервисе позволяет фильтровать активность по таким параметрам, как само направление (образование, физ. активность, творчество), формат (онлайн или очный), статус группы (ведется набор или уже занимается), адрес, интервалы, в зависимости от предпочтений между утром, днем и вечером.

Запись в проект доступна также в офлайн – в районных отделах долголетия и центрах государственных услуг "Мои Документы".