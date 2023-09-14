Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе "МЭШ"

Учиться будет интереснее, а списывать - сложнее

В новом учебном году "Московская электронная школа" претерпела ряд изменений. Теперь на платформе МЭШ стало еще больше виртуальных лабораторий, а списывать стало сложнее.

Электронный дневник школьника ныне является его полноценным личным органайзером. С этого учебного года в нем доступно расписание городских кружков и секций, а также уроков и дополнительных занятий, указал Сергей Собянин.

В электронном дневнике теперь отображаются и остальные школьные мероприятия – спортивные матчи или мастер-классы на ИТ-полигоне. Присоединиться к мероприятиям в онлайн-формате можно по ссылке, которая будет доступна в расписании.

С октября ученики смогут отслеживать темы и даты контрольных работ, чтобы заранее подготовиться в удобном темпе.

Образовательный контент также обновился: появились электронные интерактивные учебники для 5-9 классов. Это полноценные цифровые учебники с "живыми" иллюстрациями, аудиопараграфами и видеороликами. Освоение материала станет интересным и увлекательным.

Для пятых-шестых классов создали цифровой атлас с интерактивными контурными картами с возможностью масштабирования и наслаивания карт разных видов.

Как указал мэр столицы, МЭШ претерпевает постоянные изменения, платформу продолжают совершенствовать, чтобы учащиеся, педагоги и родители могли извлечь максимум пользы и удовольствия из образования.