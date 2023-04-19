Сергей Собянин рассказал, как цифровые сервисы Москвы помогли родителям сэкономить время на сборе справок

Сергей Собянин рассказал, как цифровые сервисы Москвы помогли родителям сэкономить время на сборе справок
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Вся бумажная волокита в прошлом

Благодаря цифровизации родители забыли о бумажных справках о болезни ребенка для детсадов и школ. В ЕМИАС создали практически семь миллионов таких документов  в электроном виде.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о действующем механизме: период отсутствия ребенка в школе и его освобождение от физических нагрузок фиксируется в электронном журнале МЭШ. Информация доступна для классных руководителей и физруков. А медицинские работники школ видят справки о болезни в системе "ЕМИАС.Школа".

В кружки и секции при Департаменте образования и науки Москвы сведения о периоде освобождения ребенка от занятий также поступают в онлайн-режиме. Родители могут просмотреть справки в разделе "Справки и медзаключения" на портале mos.ru или в разделе "Справки" в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Нет необходимости сообщать в школу и детсад о болезни ребенка – поэтому отпадает необходимость в бумажном виде справок. Информация передается из поликлиники в образовательное учреждение в автоматическом режиме.

С 2022 года с подключением к ЕМИАС частные и федеральные клиники начали передавать в образовательные организации справки о болезни ребенка в электронном виде. Родители могут увидеть на указанных выше сервисах справки о болезни ребенка по форме 095/у, а также рекомендации об освобождении от посещения школ и детсадов, выданных в городских, частных и федеральных клиниках, подключенных к системе.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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