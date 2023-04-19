Сергей Собянин рассказал, как цифровые сервисы Москвы помогли родителям сэкономить время на сборе справок

Вся бумажная волокита в прошлом

Благодаря цифровизации родители забыли о бумажных справках о болезни ребенка для детсадов и школ. В ЕМИАС создали практически семь миллионов таких документов в электроном виде.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о действующем механизме: период отсутствия ребенка в школе и его освобождение от физических нагрузок фиксируется в электронном журнале МЭШ. Информация доступна для классных руководителей и физруков. А медицинские работники школ видят справки о болезни в системе "ЕМИАС.Школа".

В кружки и секции при Департаменте образования и науки Москвы сведения о периоде освобождения ребенка от занятий также поступают в онлайн-режиме. Родители могут просмотреть справки в разделе "Справки и медзаключения" на портале mos.ru или в разделе "Справки" в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Нет необходимости сообщать в школу и детсад о болезни ребенка – поэтому отпадает необходимость в бумажном виде справок. Информация передается из поликлиники в образовательное учреждение в автоматическом режиме.

С 2022 года с подключением к ЕМИАС частные и федеральные клиники начали передавать в образовательные организации справки о болезни ребенка в электронном виде. Родители могут увидеть на указанных выше сервисах справки о болезни ребенка по форме 095/у, а также рекомендации об освобождении от посещения школ и детсадов, выданных в городских, частных и федеральных клиниках, подключенных к системе.