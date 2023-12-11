В чем секрет японской долгожительницы, прожившей 119 лет

Дело кроется вовсе не в категоричном отказе от вредных привычек

Конечно, каждый хочет прожить максимально долгую и здоровую жизнь, но, как нам кажется, чипсы, бургеры, газировка и другие вредные атрибуты действительности современного человека отделяют нас от этой мечты. Пример одной женщины из Японии показывает нам, что все реально, и для достижения глубокой старости не обязательно нещадно урезать свой рацион, наполняя его одними салатами и брокколи.

Рекордсменка долголетия Канэ Танака ушла из жизни 19 апреля 2022 года в возрасте 119 лет. По мнению эксперта по долгожителям Юми Ямамото, одним из факторов ее долгой жизни было чувство меры.

Как отмечает Ямамото, многим японцам присуща умеренность в еде и питье. Например, госпожа Танака любила газированные напитки, но пила их в таком количестве, чтобы не навредить здоровью.

"У японцев сбалансированное питание, они не едят и не пьют сверх меры", – поясняет специалист.

Ямамото говорит, что японцы с ранних лет следуют принципу "хара хати бу", который в переводе означает неполное насыщение – до 80%. Иными словами, вставать из-за стола надо, когда ты еще на 20% голоден. Также, по его словам, долгожители ведут активный образ жизни и много двигаются.

В возрасте 103 лет Танака победила рак, после чего дожила до 119 лет, не имея серьезных заболеваний. Последние 17 лет она провела в спокойной атмосфере дома престарелых.

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