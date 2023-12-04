Это слово из лексикона молодежи 70-х сегодня не поймет никто

Сленг советской молодежи для их современных сверстников оказался бы неразрешимой загадкой

В 70-е годы в Советском союзе начала набирать силу культура хиппи. Молодежь сразу подхватила необычное веяние и начали одеваться, как "дети цветов", и дажде придумали свой сленг, чтобы разговаривать непонятно для окружающих.

Термин "хайратник" привел бы в тупик даже знатоков английского. Не особо знакомая с английским советская молодежь не заморачивалась и произносила слово "hair" как "хаер". Со временем родилось и слово "хайратник", обозначавшее хипповскую ленту, которой поддерживали прическу. Советские хипии обязаны были носить длинные волосы, несмотря на жесткую критику в школе и на работе. От греха подальше непозволительную прическу скрывали под головными уборами. А летом обязательно носили хайратники, один из непременных атрибутов крутого советского хиппи.







Помните белую широкую ленту на голове красотки, которую сыграла Светлана Светличная в комедии "Бриллиантовая рука"? Забавно, но даже ее в принципе можно считать хайратником, ведь она поддерживает волосы героини.

Сленг был одним из способов молодежи семидесятых создать свой неповторимый и тайный мир, недоступный скучным взрослым. Теперь многие из бывших хиппи тех лет ностальгически улыбнутся при слове "хайратник", вспоминая, как пытались выражать собственную индивидуальность в сложном и жестком мире.

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