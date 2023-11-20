Россияне в шоке: какие легендарные советские фильмы оказались плагиатом

Россияне в шоке: какие легендарные советские фильмы оказались плагиатом
Фото: кадр "Иван Васильевич меняет профессию", 1973 год
Такого не ожидал никто

Многие произведенные во времена Советского Союза комедии по праву получили статус легендарных. Зрители получали от них такое удовольствие, что могли ходить на премьеру 2-4 раза в кинотеатр и каждый раз хохотать на весь зал. Даже спустя несколько десятилетий картины до сих пор показывают по ТВ, а народ смотрит их и гордится достоянием российской культуры. Однако, как утверждает блогер Татьяна Инюшина, на самом деле многие из них списали с западных фильмов.

Например, "Кавказская пленница" 1966 года невероятно похожа на французский фильм "Велосипед" (Le triporteur) 1957-го. Даже некоторые планы Данелии полностью повторяли кадры из иностранной комедии. Но, как бы там ни было, "Кавказская пленница" оказалась намного ярче и эффектней, из-за чего ее с удовольствием смотрят до сих пор, а вот про французское произведение даже на родине мало кто вспомнит.

"Бриллиантовую руку" блогер сравнила с датской картиной "Бей первым, Фредди!", в которой обычный продавец игрушек оказывается втянут в разборки между двумя разведками. 

Сюжет "Человека с бульвара Капуцинов", по ее словам, очень схож с картиной "Лимонадный Джо", сделанной в Чехославакии и получившей несколько международных наград. А "Иронию судьбы" она сравнила с фильмом "Квартира" 1960-го года. 

Дополнительно Инюшина говорит, что тройка Вицин-Никулин-Моргунов очень напоминают американское юмористическое трио "Три болвана" (The Three Stooges). 

Фото: WGN Television/wikimedia.org

При этом россияне были в шоке от слов блогера, раскритиковав ее за то, что она, по их мнению, продвигает западную повестку и порочит память о СССР. 

Источник: Утро.ру

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