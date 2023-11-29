"Мягкотелость" и "бездарь": сможете ли вы угадать, кто придумал эти слова

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Сможете ли вы отгадать значения таких слов, как "кюхельбекерно", "лимонничать" и "землянит"? Классики русской литературы являются авторами массы словесных конструкций, которую без контекста понять удается с большим трудом.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам отгадать эти слова. Значения некоторых из них вы могли помнить еще со школьных времен.
Ранее читателям предлагалось отгадать мысли великих людей и литературных персонажей из классических произведений.
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Капитальный ремонт театра Эстрады в центре столицы длился четыре года. И каково же было удивление первых зрителей, когда в фойе они заметили Аллу Пугачеву!