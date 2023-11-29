"Мягкотелость" и "бездарь": сможете ли вы угадать, кто придумал эти слова

"Мягкотелость" и "бездарь": сможете ли вы угадать, кто придумал эти слова
Vladimir Zaytsev/www.globallookpress.com
Как хорошо вы помните неологизмы и словесные изобретения классиков?

Сможете ли вы отгадать значения таких слов, как "кюхельбекерно", "лимонничать" и "землянит"? Классики русской литературы являются авторами массы словесных конструкций, которую без контекста понять удается с большим трудом.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам отгадать эти слова. Значения некоторых из них вы могли помнить еще со школьных времен.

Ранее читателям предлагалось отгадать мысли великих людей и литературных персонажей из классических произведений.

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