Популярные новогодние фильмы до "Иронии судьбы": сейчас о них мало кто помнит

Советские кинокартины не были особенно «зимними», зато было больше разнообразия

Все мы привыкли в новогоднюю ночь традиционно усаживаться за новогодний стол, ломящийся от бутербродов с красной икрой и шпротами, и включать привычную "Иронию судьбы", где Женя Лукашин в тысячный раз перепутывает город и приходит домой не по тому адресу, а грозный Ипполит ревнует свою возлюбленную. Кажется, ничего лучше этого придумать уже нельзя. Или можно? Мы вспомнили фильмы, которые, оказывается, крутили в новогоднюю ночь до "Иронии".

"Зеленый огонек". Добротное советское кино повествует о парне, который приобрел подержанный "Москвич", чтобы работать таксистом. На протяжении всей киноленты он встречает самых разных клиентов и развозит их по нужным адресам. Легкий и ненавязчивый сюжет, однако фильм сложно назвать праздничным.

"Три тополя на плющихе". Картина о знакомстве деревенской девушки Нюры и интеллигентного таксиста тоже не укладывается в рамки "новогодней", однако зрителям в свое время заходила "на ура".

"Похищение". Двухсерийный фильм-концерт о трех активистах, которые пытались создать праздничное настроение любыми способами – даже если для этого придется пойти на небольшое преступление.

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