Популярные новогодние фильмы до "Иронии судьбы": сейчас о них мало кто помнит

Популярные новогодние фильмы до "Иронии судьбы": сейчас о них мало кто помнит
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Советские кинокартины не были особенно «зимними», зато было больше разнообразия

Все мы привыкли в новогоднюю ночь традиционно усаживаться за новогодний стол, ломящийся от бутербродов с красной икрой и шпротами, и включать привычную "Иронию судьбы", где Женя Лукашин в тысячный раз перепутывает город и приходит домой не по тому адресу, а грозный Ипполит ревнует свою возлюбленную. Кажется, ничего лучше этого придумать уже нельзя. Или можно? Мы вспомнили фильмы, которые, оказывается, крутили в новогоднюю ночь до "Иронии".

"Зеленый огонек". Добротное советское кино повествует о парне, который приобрел подержанный "Москвич", чтобы работать таксистом. На протяжении всей киноленты он встречает самых разных клиентов и развозит их по нужным адресам. Легкий и ненавязчивый сюжет, однако фильм сложно назвать праздничным.

"Три тополя на плющихе". Картина о знакомстве деревенской девушки Нюры и интеллигентного таксиста тоже не укладывается в рамки "новогодней", однако зрителям в свое время заходила "на ура".

"Похищение". Двухсерийный фильм-концерт о трех активистах, которые пытались создать праздничное настроение любыми способами – даже если для этого придется пойти на небольшое преступление.

Ранее сообщалось, каким блюдом стоит порадовать близких на Новый год.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника

Новый президент Аргентины обещает сотрудничать только со "свободным миром"

Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника

Новый президент Аргентины обещает сотрудничать только со "свободным миром"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей