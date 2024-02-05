Не сладкое: медик назвал вызывающий диабет продукт

Не сладкое: медик назвал вызывающий диабет продукт
Фото: unsplash.com
Специалист рассказал, чем его заменить

Многие считают, что сахарный диабет может возникнуть только из-за сладкого. Однако коварное заболевание способно появиться, даже если исключить сахар из рациона. Так, доктор-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что популярный у россиян обезжиренный творог увеличивает риск развития диабета. 

Специалист уверяет, что молочный продукт, содержащий жиры, гораздо полезнее, чем обезжиренный аналог, который многие так любят его за низкую калорийность. Именно в этом и кроется причина, предупредил врач. По его словам, в таком твороге остаются одни углеводы, которые так же, как и сахар, вызывают диабет второго типа.  

Продеус отметил, что диабет может развиваться незаметно какое-то время. И помимо очевидных симптомов, рассказать о наличии этого заболевания могут ноги. У больного человека появляется неприятный запах и грибок, поделился врач. 

Между тем, при помощи современных технологий врачи способны диагностировать сахарный диабет даже на самых ранних стадиях. Например, недавно стало известно, что заболевание можно выявить по глазам. В этом поможет искусственный интеллект, которому достаточно отсканировать сетчатку глаза, чтобы понять, есть у вас склонность к диабету или нет. 

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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