Медик перечислил нетипичные симптомы гриппа

Доктор рассказал, что организм может сигнализировать о заболевании нестандартным способом

Грипп – инфекционное заболевание, которое чаще всего возникает в межсезонье. С его симптомами, кажется, знаком каждый. По версии ВОЗ, ежегодно коварство этого вируса испытывают на себе порядка миллиарда человек. Все знают, что температура, озноб, кашель и насморк — признаки заражения сезонным гриппом. Однако существуют еще и нетипичные симптомы, которые редко связывают с этим заболеванием.

Рри попадании в организм вирус становится причиной конъюнктивита, носового кровотечения, боязни света и проблем с органами ЖКТ. Игнорировать эти симптомы нельзя, следует обратиться к медикам, особенно людям в группе риска.

Наиболее подвержены заболеванию, по мнению врачей, пенсионеры, дети до пяти лет, курящие, люди с хроническими заболеваниями и онкологией, а также те, кто страдает иммунодефицитом. Особую опасность грипп представляет для беременных женщин, так как может вызвать выкидыш, аномалии развития у ребенка и роды раньше срока, передает "Пятый Канал".

Специалисты сообщают, что передается грипп при разговоре с зараженным, при чихании или кашле. Также зарегистрированы случаи попадания вируса в организм через посуду, ручки дверей и перила в общественных местах. Защититься от гриппа, по словам медиков, можно только с помощью вакцинации.

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