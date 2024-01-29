Медик перечислил нетипичные симптомы гриппа

Медик перечислил нетипичные симптомы гриппа
Фото:freepik.com
Доктор рассказал, что организм может сигнализировать о заболевании нестандартным способом

Грипп – инфекционное заболевание, которое чаще всего возникает в межсезонье. С его симптомами, кажется, знаком каждый. По версии ВОЗ, ежегодно коварство этого вируса испытывают на себе порядка миллиарда человек. Все знают, что температура, озноб, кашель и насморк  —  признаки заражения сезонным гриппом. Однако существуют еще и нетипичные симптомы, которые редко связывают с этим заболеванием. 

Рри попадании в организм вирус становится причиной конъюнктивита, носового кровотечения, боязни света и проблем с органами ЖКТ. Игнорировать эти симптомы нельзя, следует обратиться к медикам, особенно людям в группе риска. 

Наиболее подвержены заболеванию, по мнению врачей, пенсионеры, дети до пяти лет, курящие, люди с хроническими заболеваниями и онкологией, а также те, кто страдает иммунодефицитом. Особую опасность грипп представляет для беременных женщин, так как может вызвать выкидыш, аномалии развития у ребенка и роды раньше срока, передает "Пятый Канал"

Специалисты сообщают, что передается грипп при разговоре с зараженным, при чихании или кашле. Также зарегистрированы случаи попадания вируса в организм через посуду, ручки дверей и перила в общественных местах. Защититься от гриппа, по словам медиков, можно только с помощью вакцинации. 

Неслучайно россияне стали чаще обращать внимание на свое здоровье. Как пишет RT, ссылаясь на новые исследования, 31% опрошенных россиян предпочитают ДМС всем предлагаемым условиям работодателя. 

Ранее врачи раскрыли неожиданную причину отеков по утрам.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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